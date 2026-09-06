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Кто может продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
903
Тест по ПДД
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В реальной дорожной ситуации легко растеряться. Эти знания становятся особенно актуальными, когда светофоры не работают, а движение на перекрестке регулирует регулировщик.

Проверьте, сможете ли вы правильно разобраться в ситуации на изображении. Кто может продолжить движение?

Тест по ПДД.

Кто может продолжить движение?

  1. Мотоциклист и водитель красного автомобиля.
  2. Только водитель белого автомобиля.
  3. Водители белого и красного автомобилей.
  4. Только мотоциклист.
  5. Только водитель красного автомобиля.
  6. Водители белого и зеленого автомобилей.

Что означает сигнал регулировщика

Ключ к решению задачи – положение регулировщика относительно транспортных средств.

Когда руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, с левой и правой сторон от него нерельсовым транспортным средствам разрешено движение прямо и направо.

В то же время со стороны груди и спины регулировщика движение транспортных средств запрещено.

В нашей ситуации белый и красный автомобили расположены именно с тех сторон, откуда движение запрещено. Поэтому, даже несмотря на намерение повернуть направо, их водители должны оставаться на месте.

Мотоциклист и водитель зеленого автомобиля подъезжают к регулировщику сбоку. Следовательно, они могут двигаться прямо или направо. Но здесь есть ещё одна важная деталь. Зелёный автомобиль собирается повернуть налево, а при таком сигнале этот маневр ему запрещён. Водителю придётся ждать другого сигнала.

Мотоциклист, в свою очередь, едет прямо, а значит, его направление полностью соответствует сигналу регулировщика.

Правильный ответ

Продолжить движение в задуманном направлении может только мотоциклист.

Итак, правильный вариант – №4.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение автомобиль на перекрестке.

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