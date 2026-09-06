Кто может продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика
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В реальной дорожной ситуации легко растеряться. Эти знания становятся особенно актуальными, когда светофоры не работают, а движение на перекрестке регулирует регулировщик.
Проверьте, сможете ли вы правильно разобраться в ситуации на изображении. Кто может продолжить движение?
Кто может продолжить движение?
- Мотоциклист и водитель красного автомобиля.
- Только водитель белого автомобиля.
- Водители белого и красного автомобилей.
- Только мотоциклист.
- Только водитель красного автомобиля.
- Водители белого и зеленого автомобилей.
Что означает сигнал регулировщика
Ключ к решению задачи – положение регулировщика относительно транспортных средств.
Когда руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, с левой и правой сторон от него нерельсовым транспортным средствам разрешено движение прямо и направо.
В то же время со стороны груди и спины регулировщика движение транспортных средств запрещено.
В нашей ситуации белый и красный автомобили расположены именно с тех сторон, откуда движение запрещено. Поэтому, даже несмотря на намерение повернуть направо, их водители должны оставаться на месте.
Мотоциклист и водитель зеленого автомобиля подъезжают к регулировщику сбоку. Следовательно, они могут двигаться прямо или направо. Но здесь есть ещё одна важная деталь. Зелёный автомобиль собирается повернуть налево, а при таком сигнале этот маневр ему запрещён. Водителю придётся ждать другого сигнала.
Мотоциклист, в свою очередь, едет прямо, а значит, его направление полностью соответствует сигналу регулировщика.
Правильный ответ
Продолжить движение в задуманном направлении может только мотоциклист.
Итак, правильный вариант – №4.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение автомобиль на перекрестке.
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