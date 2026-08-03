Куда можно проехать? Тест на знание ПДД

Перед водителем красного автомобиля – перекресток и четыре возможных направления дальнейшего движения. Внимательно рассмотрите положение машины, установленные дорожные знаки и попытайтесь определить, куда водителю разрешено ехать.

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Не спешите смотреть ответ. Выберите один из предложенных вариантов, а затем переходите к разбору ситуации.

Куда можно проехать?

Все направления, кроме Г. Во все направления, кроме Б. Направления А и В. Направления В и Г. Только направление В. Все направления разрешены.

Пояснение

На перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога". Он указывает, что водитель движется по главной дороге. Однако для определения разрешенных направлений более важен знак 4.6 "Движение направо или налево". Он позволяет продолжать движение только в направлениях, указанных стрелками.

Следовательно, ехать прямо в этой ситуации запрещено, поэтому направление Б сразу отпадает.

В то же время знак 4.6 не запрещает разворот. Повернуть налево также разрешено.

На первый взгляд знак разрешает поворот направо, однако необходимо учесть положение красного автомобиля на дороге.

Водитель занял крайнее левое положение на проезжей части. Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения, перед поворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение.

Поэтому поворачивать направо с крайней левой полосы в этой ситуации нельзя.

Правильный ответ

Водителю разрешено повернуть налево или выполнить разворот.

Итак, правильный ответ – вариант №4: направления В и Г.

OBOZ.UA предлагает ещё один тест по ПДД, касающийся проезда перекрёстков с трамвайными путями.

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