Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Когда два транспортных средства встречаются на дороге и их траектории пересекаются между собой, очень важно, чтобы все водители строго соблюдали требования ПДД во время разъезда. Именно это делает дорожное движение безопасным и предсказуемым.

Но сможете ли вы правильно развести два автомобиля, которые с разных сторон выезжают на одну дорогу и разворачиваются навстречу друг другу? Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". В условиях задачи мы видим легковушку и грузовик, которые выезжают на одну дорогу. Оба включили левый указатель, но поворачивать они будут навстречу друг другу. Кто должен уступить в этой ситуации? Вариантов ответа здесь два:

водитель легкового автомобиля; водитель грузового автомобиля.

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что перекресток является нерегулируемым. Но на нем расположены знаки приоритета, точнее один знак – 2.1 "Дать дорогу". Его перед собой видит водитель белого автомобиля, а значит должен обратить внимание, что на этом перекрестке он не имеет преимущества. Но касается ли это же условие и грузовика? Находится ли он на главной или хотя бы равнозначной дороге?

На самом деле в данной ситуации знак "Дать дорогу" для водителя легковушки означает лишь, что он должен уступить дорогу автомобилям, которые движутся по перекрещиваемой дороге. Грузовик в этой ситуации на ней не находится. Более того, он едет по грунтовой дороге. Даже если перед самым перекрестком эта дорога имеет немного асфальта, это все равно не приравнивает ее по значимости к асфальтированной дороге.

Проще говоря, грунтовая дорога всегда является второстепенной по отношению к дороге с покрытием. Таким образом водитель грузовика, который на ней находится, точно не пользуется приоритетом и должен пропустить водителя легковушки. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какая траектория разворота разрешена.

