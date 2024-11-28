Как поступить водитель? Хитрая задача на знание ПДД

Правила дорожного движения устанавливают основные требования, которые должны соблюдать водители и пешеходы. Регулярное выполнение теоретических задач в сочетании с практикой является залогом уверенного и правильного вождения.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, как должен поступить водитель легковушки.

Как поступить водитель легкового автомобиля?

Просто продолжить движение; Дать дорогу пешеходу, идущему к трамваю; Дать дорогу пешеходу и продолжить движение только после того, как дверь трамвая закроется.

Объяснение

Пункт 18.8 ПДД устанавливает, что водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, идущим со стороны открытой двери к (или от) трамвая, стоящему на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, расположенной на ней. .

Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае захлопнется дверь.

Примечательно, что пункт 15.8 ПДД определяет, что на трамвайном пути попутного направления, расположенном слева на одном уровне с проезжей частью для движения нерельсовых транспортных средств, разрешается остановка только для выполнения требований настоящих Правил, а на расположенных у правого края проезжей части – только для посадки (высадки) пассажиров или выполнения требований настоящих Правил.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Водитель легковушки должен дорогу пешеходу и продолжить движение только после того, как дверь трамвая закроется.

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