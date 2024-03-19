Кто из водителей не нарушает ПДД: хитрое задание по видео

На дорогах часто возникают аварийные ситуации, и соблюдение ПДД является залогом безопасности всех участников движения. Водитель должен убедиться, что начало движения, перестройка или изменение направления не создадут помех или опасностей.

Попробуйте проверить знания непростым тестом. Нарушает ли кто-то из водителей ПДД, и, если да – то кто?

Условия задачи

Кто из водителей не нарушает правила ПДД в данной ситуации?

Зеленый и желтый Зеленый, красный и желтый Желтый и синий Никто не нарушает.

Объяснение

На стороне зеленого и красного автомобилей есть три знака: знак приоритета 2.3 – главная дорога, знак 3.23 – поворот налево запрещен, знак 5.32.1 – тупик.

Водитель зеленого авто собирается выполнить поворот направо, и может выполнить его, не нарушая правила, поскольку знак 5.32.1 не запрещает поворот, а применяется для обозначения дороги, не имеющей сквозного проезда.

Водитель красного авто хочет развернуться, и тоже может это сделать, ведь знак 3.23 не запрещает разворот.

Водитель синего авто собирается повернуть налево. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Исключения являются следующие случаи:

когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение;

когда направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой;

когда движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

Правильный ответ

Водитель синего авто нарушит правила, следовательно, правильный ответ 2.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на знание дорожных знаков.

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