Может ли авто ехать прямо? Задания по ПДД на знание дорожных знаков

Знание и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения способствует безопасности водителей, пассажиров и пешеходов. Дорожные знаки направлены на регулировку движения и имеют преимущество перед дорожной разметкой. Знаки могут быть постоянными, временными и содержать переменную информацию.

Чтобы чувствовать себя уверенно на дороге, важно регулярно улучшать знания, а лучше всего в этом помогут интересные тесты. Итак, предлагаем взглянуть на изображение и определить, можно ли в этой ситуации двигаться прямо?

Условия задачи

Разрешено ли вам в изображенной ситуации движение прямо?

Разрешено, если вы там проживаете. Разрешено, если вы обслуживаете находящиеся там предприятия. Запрещено Ответы 1 и 2.

Объяснение

В первую очередь следует обратить внимание на установленный знак. Согласно ПДД, знак 3.21 "Въезд запрещен" запрещает въезд всех транспортных средств для того, чтобы:

предотвращать встречное движение транспортных средств на участках дорог с односторонним движением;

предотвращать выезд транспортных средств навстречу общему потоку на дорогах, обозначенных знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств";

организовать обособленный въезд и выезд на площадках, используемых для стоянки транспортных средств, площадках отдыха, автозаправочных станциях и т.п.;

предотвращать въезд на отдельную полосу движения, при этом знак 3.21 должен применяться вместе с табличкой 7.9 "Полоса движения".

Следует отметить, что действие знака не распространяется на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам.

Зона действия знака – в пределах от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, – до конца населенного пункта.

В местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета, действие знака не прерывается.

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – движение запрещено. Даже если вы проживаете в той зоне или если там находятся обслуживаемые предприятия – это не является основаниями для разрешения въезда и отмены распространения действия запретительного знака.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу по знанию ПДД о проезде нерегулируемым перекрестком.

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