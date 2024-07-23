Кто из водителей нарушит правила: задание на знание ПДД

Знание и соблюдение ПДД является основным условием безопасного движения на дороге. Важно регулярно практиковать навыки вождения, но не следует забывать и о теории.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, нарушает ли какой-либо водитель ПДД.

Кто из водителей нарушит ПДД?

Водитель красного автомобиля;

Водитель синего автомобиля;

Никто не нарушает правила;

Оба водителя нарушают.

Объяснение

Водитель красного авто планирует на перекрестке повернуть налево, для чего и занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и включил поворотники.

Водитель красного авто видит перед собой знак 5.5 "дорога с односторонним движением" – его, кстати, почему-то часто путают со знаком 4.1 "движение прямо".

Есть еще один знак, 3.24 – и возникает вопрос, не запрещает ли он поворот налево? Ответ – нет, запрета нет, поэтому водитель красного автомобиля может выполнить маневр.

Водитель синего авто намерен проехать определенный участок дороги задним ходом.

Пункт 10.10 ПДД устанавливает, что запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, туннелях, на въездах и выездах из них, а также с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 настоящих Правил и невозможности подъехать к объекту иным образом (если это будет безопасно и не создаст помех). Следовательно, водитель синего авто также не нарушает ПДД.

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – никто из водителей не нарушает правила.

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