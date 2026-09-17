Кто из водителей нарушает правила? Задание на знание ПДД

Езда по трамвайным путям в целом не запрещена действующими ПДД. Однако использовать их в качестве проезжей части можно не всегда и не как вздумается. Сможете ли вы справиться с этой задачей, поможет проверить интересный тест.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами участок дороги с перекрестком, к которому подъехали два автомобиля. Синий продолжает движение прямо, а желтый поворачивает налево с включенным соответствующим левым поворотником. Вопрос здесь звучит так: водитель какого автомобиля нарушает правила в этой ситуации? Выберите один из предложенных вариантов ответа:

водитель синего автомобиля; водитель желтого; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Обычно при анализе перекрестков мы сначала обращаем внимание на светофор, но в данной ситуации его нет. Мы видим только знак "Главная дорога", но он никак не влияет на решение нашей задачи.

Проанализируем положение автомобилей на дороге. Водитель синей машины движется по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. А водитель желтого автомобиля совершает поворот налево именно с этой проезжей части. Здесь возникают два логических вопроса. Первый: можно ли ездить по трамвайным путям? И второй: поворот налево нужно совершать с трамвайных путей или с проезжей части для безрельсовых транспортных средств?

Сначала найдем ответ относительно движения по трамвайным путям. Пункт 11.8 действующих ПДД гласит, что по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для безрельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также при обгоне или объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра без выезда на трамвайные пути.

Теперь о повороте налево. В этом же пункте 11.8 также указано, что поворачивать налево и разворачиваться нужно именно с трамвайных путей попутного направления, если другой порядок движения не определен дорожными знаками или дорожной разметкой, определяющей направление движения по полосам. Таких знаков или разметки у нас нет.

Осталось проанализировать одну небольшую, но ключевую в этой ситуации деталь. На этом участке дороги трамвайные пути отделены от проезжей части для безрельсовых транспортных средств сплошной линией дорожной разметки. Пересекать такую линию запрещено, а значит, соответственно, выезд на трамвайные пути также запрещен. То есть вы не можете ни двигаться по путям, ни поворачивать с них.

Получается, что водитель желтого автомобиля, который планировал совершить поворот после окончания этой линии, поступает правильно. В отличие от водителя синего автомобиля, который вообще не должен был выезжать на рельсы.

То есть в этой ситуации нарушает правила водитель синего автомобиля. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, какая траектория разворота разрешена.

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