Какая траектория разворота разрешается? Тест на знание ПДД

Знание правил выполнения маневров на перекрестках и за их пределами – залог безопасного вождения. На канале "По правилам" предложили интересную дорожную задачу, которая заставила задуматься многих автолюбителей.

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В этой ситуации белый автомобиль приближается к перекрёстку и может выбрать один из трех вариантов направления движения. Для правильного решения задачи водителю необходимо тщательно проанализировать дорожные знаки, разметку и нормы пункта 10.7 ПДД Украины.

Задание по ПДД

К перекрестку подъехал белый автомобиль, водитель которого намерен выполнить разворот. Для выполнения этого действия ему предлагаются три возможные траектории движения: А, Б и В. Главный вопрос заключается в том, чтобы определить, какие именно направления являются разрешенными в соответствии с действующими правилами дорожного движения.

Варианты ответов

Водителям предлагается выбрать один из шести вариантов:

Траектории А и Б. Траектории А и В. Траектории Б и В. Только траектория В. Все траектории разрешены. Все траектории запрещены.

Разбор дорожной ситуации

Анализ следует начать с траектории А. Она проходит непосредственно через пешеходный переход за пределами перекрестка. Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещен как на самом переходе, так и ближе чем на 10 метров от него с обеих сторон (за исключением случая разрешенного разворота непосредственно на перекрестке). Следовательно, траектория А является строго запрещенной.

Траектория Б предполагает маневр в пределах самого перекрестка. Установленный дорожный знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление потока на пересекаемой дороге, однако сам по себе он не запрещает разворот в пределах перекрестка.

Что касается траектории В, то маневр осуществляется за перекрестком в районе остановки общественного транспорта (знак 5.45.1 "Остановка автобуса"). Перечень мест, где разворот запрещен, в пункте 10.7 ПДД не содержит ограничений в отношении остановок маршрутных транспортных средств, поэтому при отсутствии сплошной линии разметки такой разворот является полностью законным.

Ответ на тест по ПДД

С учетом норм законодательства водителю белого автомобиля разрешено выполнить разворот по направлениям Б и В. Правильным является вариант ответа № 3 – траектории Б и В.

OBOZ.UA предлагает тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке.

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