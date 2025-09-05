Кто из водителей нарушает правила? Тест на знание ПДД

Соблюдать действующие ПДД важно не только в городе, где интенсивный трафик и много людей. Избегать нарушений нужно также на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Видео дня

Хорошо ли вы помните соответствующие положения Правил, проверить можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, кто из двух водителей нарушает ПДД.

На картинке с заданием мы видим участок дороги, по которой в одном направлении движутся красная легковушка и трактор. Водитель трактора намерен продолжать движение прямо, тогда как красное авто сигнализирует о намерении развернуться. Кто из них нарушает в этой ситуации:

водитель трактора; водитель красного автомобиля; оба нарушают; оба не нарушают.

Первое, на что стоит обратить внимание, это на то, что оба ТС движутся по дороге, предназначенной для движения автомобилей. Об этом свидетельствует знак 5.3 "Дорога для автомобилей" – он установлен с обеих сторон.

Это означает, что решать эту задачу нужно, руководствуясь разделом 27 действующих ПДД. А точнее пунктом 27.2. В нем говорится о том, что именно запрещается на автодорогах такого типа. А запрещается здесь движение тракторов, самоходных машин и механизмов. А еще здесь запрещается разворот кроме специально предназначенных мест. А также запрещается въезд в технологические разрывы разделительной полосы, что и намерен сделать водитель красного легкового автомобиля.

А значит получается, что требования этого пункта нарушают сразу оба водителя. Поэтому правильным здесь является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой надо было определить, кто из водителей может ехать с наибольшей скоростью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.