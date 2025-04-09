Кто имеет преимущество? Задание на знание ПДД

Знание правил дорожного движения ( ПДД ) – это не просто формальность, а жизненно важная необходимость для каждого водителя. Одной из сложных ситуаций на дороге есть проезд перекрестка, где водители должны принимать быстрые и обоснованные решения.

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Особенно важно знать правила приоритета движения, поскольку в таких случаях даже малая ошибка может привести к опасным последствиям. Например, невнимательность к сигналам светофора или знакам приоритета может привести к дорожно-транспортному происшествию. Поэтому следует тщательно изучить правила, чтобы быть готовым к любым ситуациям на перекрестке.

Один из интересных примеров для тестирования знаний ПДД – ситуация на перекрестке, где одно транспортное средство возвращает, а другое двигается прямо. На перекрестке есть светофор, позволяющий двигаться обоим транспортным средствам одновременно. Однако вопрос остается: кто имеет преимущество в такой ситуации – водитель белого автомобиля или водитель желтого трамвая?

Прежде всего, важно обратить внимание, что на изображенном перекрестке светофор позволяет движение и автомобилю, и трамваю. И хотя обычно мы обращаем внимание на знаки приоритета, в этом случае светофор определяет, кто и когда должен проезжать. Водитель белого автомобиля двигается слева, а трамвай – прямо. Кажется, что водитель автомобиля имеет преимущество, ведь он двигается по главной дороге. Однако здесь есть важный нюанс.

Согласно пункту 16.7 ПДД, даже если автомобиль движется по главной дороге, когда на перекрестке работает светофор или регулятор, предпочтение в движении отдается трамваю. Это правило означает, что независимо от того, в каком направлении двигаются транспортные средства, трамвай имеет приоритет.

Таким образом, водитель белого автомобиля должен уступить дорогостоящий трамвай.

Следовательно, в этой ситуации правильный вариант ответа – водитель желтого трамвая имеет преимущество. Водитель белого автомобиля должен уступить дорогу.

OBOZ.UA предлагает водителя пройти еще один тест на знание ПДД и определить, может ли водитель совершить разворот на указанном отрезке дороги.

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