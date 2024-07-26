Кто имеет преимущество в движении? Быстрое задание на знание ПДД

На сложных перекрестках можно запутаться с очередностью проезда. Это участки повышенной опасности, а чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций, важно регулярно обновлять знания ПДД.

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Поэтому предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте быстро определить, кто имеет преимущество в движении.

Какое транспортное средство в данной ситуации имеет преимущество в движении?

Трамвай;

Автомобиль.

Объяснение

Перекресток – место пересечения, прилегания или разветвления дорог на одном уровне, границей которого являются воображаемые линии между началом округлений краев проезжей части каждой из дорог. Не считается перекрестком место прилегания к дороге выезда с близлежащей территории.

Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

В случае отключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулятора перекрестка считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками.

Пункт 16.7 ПДД устанавливает, что если сигнал регулятора или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предпочитается независимо от направления его движения.

Правильный ответ

В данной ситуации преимущество в движении имеет трамвай.

Ранее OBOZ.UA публиковал не менее интересную задачу о том, кто из водителей нарушит правила на повороте.

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