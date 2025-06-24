Кто и кому должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения(ПДД) является чрезвычайно важным для каждого участника дорожного движения, ведь это залог безопасности на дорогах. Особенно критично понимать правила проезда перекрестков и предоставления преимущества, поскольку именно на перекрестках происходит значительное количество ДТП.

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Четкое владение этими нормами позволяет избежать аварийных ситуаций, обеспечить плавное движение транспорта и сохранить жизнь и здоровье. Пренебрежение ПДД может привести к трагическим последствиям.

На канале "По правилам" предложили водителям пройти тест: и определить, в каком порядке транспортные средства проедут указанный перекресток.

Тест по ПДД о проезде перекрестка

Анализ дорожной задачки

Рассмотрим типичную ситуацию на нерегулируемом перекрестке, к которому подъехали три транспортных средства: трамвай, грузовик и легковой автомобиль. Все они намерены двигаться прямо. Этот перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритета, которые помогут определить правильный порядок проезда.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", ни одно из изображенных транспортных средств не находится на главной дороге. Все три участника движения находятся на второстепенных дорогах. Это означает, что относительно друг друга их дороги считаются равнозначными. В таких случаях для определения очередности проезда применяются другие пункты ПДД.

Для решения этой задачи нам понадобится пункт 16.12 Правил дорожного движения. Этот пункт четко указывает, что на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, которые приближаются к нему по равнозначной дороге. Следовательно, трамвай проезжает перекресток первым.

После того как трамвай проедет перекресток, в действие вступает хорошо известное правило препятствия справа. Согласно этому правилу, водитель зеленого легкового автомобиля обязан уступить дорогу, поскольку грузовой автомобиль для него является препятствием с правой стороны. Таким образом, грузовик проезжает перекресток вторым.

Ответ на тест по ПДД относительно проезда перекрестка

Таким образом, правильный порядок проезда этого перекрестка будет следующим:

Трамвай Грузовик Легковой автомобиль.

Этот порядок соответствует варианту ответа под первым номером.

OBOZ.UA предлагает водителям присоединиться к разбору еще одного теста по ПДД о нарушениях водителями правил проезда мостов и эстакад.

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