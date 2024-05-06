Кто должен уступить дорогу? Комплексная задача по ПДД, которая заставит подумать

Залогом безопасного вождения является соблюдение правил дорожного движения. Аварийные ситуации часто возникают на перекрестках, при обгонах, при несоблюдении правильной дистанции. Только упорное изучение теории и постоянная практика помогут улучшить знания и навыки вождения.

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Кто из водителей должен уступить дорогу в этой ситуации?

Кто из водителей должен уступить дорогу в этой ситуации?

Водитель грузовика;

Водитель красного автомобиля.

Объяснение

На изображении мы видим две разметки: стандартную белую, разделяющую полосы и желтую, нанесенную сверху.

В данном случае по аналогии с временными дорожными знаками следует руководствоваться временной разметкой.

Водитель грузовика продолжит движение своей полосой, а водитель легкового, если продолжит движение прямо, будет вынужден сменить полосу.

Пункт 10.3 ПДД устанавливает, что в случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся налево, должен дать дорогу находящемуся справа транспортному средству.

Правильный ответ

Таким образом, уступить дорогу должен водитель красного легкового автомобиля.

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