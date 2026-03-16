Какая траектория разворота разрешена? Тест на знание ПДД

Тесты по ПДД помогают научиться быстро применять правила в конкретных дорожных ситуациях. Именно благодаря таким заданиям водители лучше понимают логику знаков, разметки, приоритетов и маневров. Это особенно полезно как для тех, кто только готовится к экзамену, так и для водителей, которые хотят освежить знания.

Поэтому предлагаем интересный тест. Внимательно посмотрите на изображение и определите, какая траектория движения разрешена.

Какая траектория разворота разрешается водителю в изображенной ситуации?

траектория разворота А; траектория разворота Б; обе траектории разрешены; обе траектории запрещены.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. На этом перекрестке водитель хочет развернуться, и для этого ему предлагаются две траектории. Траектория Б – это разворот по короткой дуге, а траектория А, соответственно, по дальней дуге.

Водитель будет выполнять разворот на перекрестке с дорогой, на которой организовано одностороннее движение. Об этом свидетельствует знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Однако изображенный знак, конечно же, запрещает поворот налево, поскольку тогда водитель действительно дальше двигался бы против потока, но он не запрещает выполнить разворот.

На самом деле нет никаких запретов или ограничений по развороту в таких ситуациях. Лучше, конечно, разворачиваться так, чтобы это было безопасно и как можно удобнее. В правилах здесь можно обратиться к пункту 10.5, где сказано, что поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. То же самое можно сказать и о развороте: главное, чтобы автомобиль не оказался на встречной полосе уже после выезда с перекрестка.

Обе траектории выполняются в пределах перекрестка, а значит, обе они разрешаются.

Правильный ответ – 3.

OBOZ.UA предлагает еще один интересный тест по ПДД, с помощью которого вы можете проверить, где можно высаживать и подбирать пассажиров.

