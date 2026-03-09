Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Когда траектории нескольких транспортных средств на дороге пересекаются, водителям крайне важно определить очередность проезда в строгом соответствии с требованиями ПДД. Учитывать нужно все – тип дороги, положение на ней, знаки, а порой даже погоду.

Сможете ли вы разъехаться без нарушений, поможет определить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По его условиям, на перекрестке встретились синее авто, которое едет прямо, и красный трактор, водитель которого поворачивает налево. Ваша задача – ответить, кто должен уступить дорогу в этой ситуации:

водитель синего автомобиля; водитель трактора.

Перекресток, где сложилась ситуация, которую нужно рассмотреть, явно является нерегулируемым. Дорожных знаков на нем тоже нет, а покрытие на обеих дорогах одинаковое. Так что мы имеем дело с обычным перекрестком равнозначных дорог.

Однако некоторые водители могут указать на то, что дорога, по которой движется трактор, должна быть второстепенной. В частности из-за того, что она прилегает к другому пути под углом. А еще на это якобы должно указывать отсутствие на ней разметки.

Впрочем, точное определение главной дороги лучше взять из самих ПДД. Находим его в пункте 1.10. Если коротко, это дорога, которая обозначена соответствующими дорожными знаками или просто дорога с покрытием по отношению к грунтовой дороге. А это значит, что ни угол примыкания, ни наличие разметки не могут влиять на значимость дороги.

А значит, если оба ТС встретились на обычном нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, то разъезжаться им придется по правилу препятствия справа. А оно дает преимущество водителю трактора – он является этим препятствием для водителя синего авто, а значит тот должен уступить дорогу в этой ситуации. Правильным является первый вариант ответа на эту задачу.

