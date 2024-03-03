Как правильно выехать с кругового перекрестка: задача по ПДД, которую постоянно забывают

Круговые перекрестки становятся все более популярными в Украине, ведь они помогают уменьшить пробки и улучшить безопасность движения. Однако иногда водители забывают о том, как правильно включать поворотники на таких перекрестках, что может привести к аварийным ситуациям.

Для того чтобы вы могли проверить свои знания и вспомнить правила дорожного движения, auto_pdr.ua поделились непростым и интересным тестовым заданием.

Посмотрите на изображение и ответьте на вопрос.

Должен ли водитель белого автомобиля включить указатель правого поворота при выезде из перекрестка в данной ситуации?

А. Нет, не должен;

Б. Должен включить поворотник и при въезде на круговой перекресток, и при выезде;

В. Да, должен.

На первый взгляд, водитель белого автомобиля не делает никакого маневра, потому что траектория его движения не меняется. Но все не так просто, как кажется.

Правила дорожного движения не требуют подавать сигналов световыми указателями поворота при въезде на перекресток с круговым движением. Но при выезде с кругового перекрестка водитель обязан предупредить об этом других участников движения.

Поэтому правильный ответ В.

Также помните:

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, уже двигающимся по кругу.

На круговом перекрестке запрещено останавливаться, сдавать назад, разворачиваться;

При выезде с кругового перекрестка водитель должен убедиться в том, что проезд безопасен.

Ранее OBOZ.UA публиковал трудную тестовую задачу на проезд перекрестка.

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