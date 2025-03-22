Кто должен дать дорогу: хитрая задача по ПДД

Правила дорожного движения – это не только теория, но и практические знания, помогающие водителям избегать аварийных ситуаций и принимать правильные решения на дороге. Одна из самых распространенных ошибок водителей – неправильное определение очередности проезда на перекрестках.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении.

Кто должен дать дорогу в этой ситуации?

Водитель синего автомобиля; Водитель желтого автомобиля.

Разбор ситуации

Перед нами перекресток, на котором находятся два автомобиля: синий совершает поворот налево, а желтый выполняет разворот.

На перекрестке горит зеленый сигнал светофора, позволяющий обоим водителям выполнять свои маневры. Оба автомобиля включили соответствующие левые указатели поворота, и все выполнено в соответствии с правилами.

Однако вопрос, кто имеет преимущество, не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот.

Это означает, что водитель синего автомобиля должен пропустить желтый автомобиль, поскольку тот уже приступил к маневру разворота.

Правильный ответ

В этой ситуации уступает именно водитель синего автомобиля, а водитель желтого имеет преимущество. Правильный ответ – 1.

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