Кто должен дать дорогу: быстрый, но хитрый тест по ПДД

Правила дорожного движения – основа безопасности на дорогах. Водитель, в совершенстве владеющий знаниями ПДД, лучше ориентируется в сложных ситуациях, прогнозирует действия других участников движения и, главное, принимает правильные решения, которые могут спасти жизнь.

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Регулярное прохождение тестов на знание ПДД – эффективный способ закреплять правила и замечать новые детали, которые могли остаться без внимания. Предлагаем проверить себя интересным тестом. Определите, кто должен уступить дорогу в указанной ситуации.

Кто должен уступить дорогу в изображенной ситуации?

Водитель синего автомобиля; Водитель автобуса.

Объяснение

Автобус начинает движение от автобусной остановки, обозначенной соответствующим дорожным знаком. А в это время водитель синего автомобиля просто едет прямо.

На самом деле, при одних условиях уступить дорогу должен автобус, а при других – уже водитель легкового автомобиля. И конкретно в этой ситуации главным условием является то, что действие происходит за пределами населенного пункта, очень близко к границе, обозначенной соответствующим дорожным знаком.

Эта деталь важна, ведь в пределах населенного пункта водитель, приближающийся к автобусу, должен снизить скорость, а при необходимости - и остановиться, чтобы дать тому беспрепятственно начать движение от обозначенной остановки.

Подчеркиваем: правило действует только в пределах населенного пункта. За его пределами водитель автобуса, начиная движение, должен уступить дорогу автомобилю.

Следовательно, в этой ситуации приоритет имеет водитель синего легкового автомобиля.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Автобус уступает дорогу.

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