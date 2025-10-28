Крупнее RAV4 и втрое дешевле: новый Haval вышел на рынок. Фото

Новый кроссовер Haval H6L 2025 года по размерам получился крупнее популярной модели Toyota RAV4. При этом машина от Great Wall примерно втрое дешевле. Недорогой китайский автомобиль вышел на рынок.

Детали стали известны CarNewsChina. Кузов модели Haval H6L крупнее стандартного кроссовера Haval H6 и отличается дизайном. Много изменений произошло в передней части. Появилась увеличенная решетка и новый бампер. Также здесь другие боковины и оформление кормы.

Заменили фары и установили новые блоки ДХО. Появились фонари с эффектной графикой, которые напоминают некоторые кроссоверы Chevrolet.

Длина кузова Haval H6L равна 4800 мм при колесной базе в 2810 мм, ширина составляет 1895 мм, а высота – 1730 мм.

Бензиновый турбированный двигатель объемом 2 л выдает 230 л.с. Но в стандартной модификации китайский кроссовер оснащают 1,5-литровым мотором на 180 сил. Цена Haval H6L 2025 года – примерно от $13 000.

