УкраїнськаУКР
русскийРУС

Экономичные, доступные, надежные: эксперты назвали 12 авто с МКПП

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Nissan Versa

Автомобили с механическими коробками переключения передач (МКПП) благодаря более простой конструкции известны надежностью. А в умелых руках такие машины еще и экономичнее в сравнении с АКПП. Эксперты назвали несколько таких моделей, а мы выбрали 12 самых доступных из списка.

Видео дня

Эксперты Motor1 определились с подборкой новых автомобилей, которые еще можно купить с МКПП в 2025 году. Это известные модели. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых доступных предложениях из списка, поэтому обойдется без мощных суперкаров.

Экономные покупатели всегда готовы сэкономить на топливе, и механическая коробка способна в этом помочь. И в ремонте такие КПП дешевле в сравнении с "автоматом". Не говоря уже о том, что многим водителям нравится самостоятельно переключать передачи.

Mazda MX-5 35th Anniversary Edition

Самые дешевые автомобили с МКПП в 2025 году:

  • Acura Integra;
  • Ford Bronco;
  • Honda Civic Si;
  • Hyundai Elantra N;
  • Jeep Wrangler;
  • Mazda 3;
  • Mazda MX-5;
  • Nissan Versa;
  • Nissan Z;
  • Subaru BRZ;
  • Toyota GR86;
  • Volkswagen Jetta GLI.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый стильный кроссовер от Renault, который будет соперничать с Tesla.