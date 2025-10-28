Экономичные, доступные, надежные: эксперты назвали 12 авто с МКПП

Автомобили с механическими коробками переключения передач (МКПП) благодаря более простой конструкции известны надежностью. А в умелых руках такие машины еще и экономичнее в сравнении с АКПП. Эксперты назвали несколько таких моделей, а мы выбрали 12 самых доступных из списка.

Видео дня

Эксперты Motor1 определились с подборкой новых автомобилей, которые еще можно купить с МКПП в 2025 году. Это известные модели. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых доступных предложениях из списка, поэтому обойдется без мощных суперкаров.

Экономные покупатели всегда готовы сэкономить на топливе, и механическая коробка способна в этом помочь. И в ремонте такие КПП дешевле в сравнении с "автоматом". Не говоря уже о том, что многим водителям нравится самостоятельно переключать передачи.

Самые дешевые автомобили с МКПП в 2025 году:

Acura Integra;

Ford Bronco;

Honda Civic Si;

Hyundai Elantra N;

Jeep Wrangler;

Mazda 3;

Mazda MX-5;

Nissan Versa;

Nissan Z;

Subaru BRZ;

Toyota GR86;

Volkswagen Jetta GLI.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый стильный кроссовер от Renault, который будет соперничать с Tesla.