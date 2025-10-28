Экономичные, доступные, надежные: эксперты назвали 12 авто с МКПП
Автомобили с механическими коробками переключения передач (МКПП) благодаря более простой конструкции известны надежностью. А в умелых руках такие машины еще и экономичнее в сравнении с АКПП. Эксперты назвали несколько таких моделей, а мы выбрали 12 самых доступных из списка.
Эксперты Motor1 определились с подборкой новых автомобилей, которые еще можно купить с МКПП в 2025 году. Это известные модели. Мы в OBOZ.UA сосредоточились на самых доступных предложениях из списка, поэтому обойдется без мощных суперкаров.
Экономные покупатели всегда готовы сэкономить на топливе, и механическая коробка способна в этом помочь. И в ремонте такие КПП дешевле в сравнении с "автоматом". Не говоря уже о том, что многим водителям нравится самостоятельно переключать передачи.
Самые дешевые автомобили с МКПП в 2025 году:
- Acura Integra;
- Ford Bronco;
- Honda Civic Si;
- Hyundai Elantra N;
- Jeep Wrangler;
- Mazda 3;
- Mazda MX-5;
- Nissan Versa;
- Nissan Z;
- Subaru BRZ;
- Toyota GR86;
- Volkswagen Jetta GLI.
