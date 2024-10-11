Кроссовер VW Tiguan сделали крупнее и практичнее: новинку показали в деталях

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan является одной из наиболее популярных моделей бренда и пользуется высоким спросом в своем классе. Новое третье поколение теперь сделали практичнее и крупнее.

Видео дня

Производитель представил новый Volkswagen Tayron 2025 модельного года. А на канале Autogefühl показали в деталях кроссовер в фирменном стиле немецкого бренда.

Живая премьера машины состоится в рамках Автошоу в Париже. Новую модель VW Tayron 2025 будут продавать в разных регионах – в США и в Европе. На многих рынках новинка заменит 7-местный вариант Tiguan Allspace.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в знакомой стилистике. Поэтому новый Volkswagen Tayron получил такую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер Dacia.