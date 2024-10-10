Появилась цена: недорогого соперника Toyota от Dacia показали в подробностях

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года показали официально в подробностях. Этот недорогой автомобиль окажется дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Уже появилась цена.

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Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест. Но такая модификация появится позже – пока салон пятиместный. Машину показывает Autogefühl.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster 1 поколения построен на базе Dacia Duster 3, который дебютировал недавно. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Цена Dacia Bigster – чуть менее 25 000 евро за базовый вариант. Гибрид будет стоить 30 000 евро. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

Ранее сообщалось, что конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году, а живая премьера ожидается в рамках Автошоу в Париже.

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