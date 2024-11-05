Кроссовер Toyota RAV4 получил самую неожиданную модификацию. Фото

Популярный недорогой кроссовер Toyota RAV4 показали в сети в неожиданной модификации перед премьерой следующей модели. Автомобиль наверняка призван привлечь внимание к машине.

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Новая Toyota RAV4 запланирована на 2025 год. Значит, автомобиль уже почти готов. Как напоминает OBOZ.UA, точной информации о машине пока нет – производителю удается держать в секрете разработку.

Тем временем внедорожник Toyota RAV-X Concept на базе RAV4 подготовили для автошоу SEMA в Лас-Вегасе. От серийного кроссовера автомобиль отличается немного измененным дизайном, наклейками на кузове, крупными колесами и защитой днища. Но в продажу этот шоу-кар не отправится.

Производитель занят доводкой следующей модели и близок к завершению проектирования. На самом деле, до сих пор нет точной информации, какую же машину в итоге получат покупатели – глубокую модернизацию Toyota RAV4 5 поколения или полноценный новый автомобиль. Актуальная модель появилась в 2018 году – скоро ей исполнится 7 лет.

Единственное, что известно, – японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Сообщается, что Toyota RAV4 сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке – они станут эффективнее и получат новые батареи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый кроссовер от Renault с низкой ценой.