Кроссовер Hyundai вдвое дешевле Дастера показали в крутом виде

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Venue 2026 года дебютировал как современная модель для популярного сегмента. При этом автомобиль оказался вдвое дешевле Рено Дастер при похожих габаритах. Теперь машину показали в крутом виде.

Новый Hyundai Venue Knight Edition 2026 модельного года в линейке компактной модели занимает место ниже модификации N-Line, но выглядит почти так же эффектно. Про автомобиль стало известно Carscoops.

Машина получила современный дизайн с агрессивным стилистическим пакетом. Отличительными элементами комплектации Hyundai Venue Knight Edition являются черные акценты, новый декор и особые 16-дюймовые колесные диски.

Для модели Hyundai Venue 2026 года подготовили два бензиновых мотора мощностью 80 и 120 л.с., а также дизельный двигатель на 115 сил. Цена Hyundai Venue 2 поколения – от 10 000 долларов в базовом исполнении. За модификацию Knight Edition попросят почти 16 000 долларов.

