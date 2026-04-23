Долгожданный внедорожник Mitsubishi уже готов: каким будет новый Pajero

Новый внедорожник Mitsubishi Pajero 2027 модельного года – долгожданный автомобиль, который окажется дешевле, чем предполагалось изначально. Новинка опять может получить имя Mitsubishi Montero и Shogun на некоторых рынках, SUV уже готов к премьере.

Mitsubishi Pajero скоро вернется в линейку японской компании как недорогой крепкий автомобиль. Про модель напоминает Car Expert. Премьеру подготовили в 2026 году. А первые поставки начнутся до 2027 года.

Производитель держит технические подробности в секрете. И даже дизайн не раскрывает. Однако SUV Mitsubishi Pajero неоднократно видели в качестве прототипов на дорожных испытаниях.

Автомобиль демонстрировал геометричный силуэт в стиле классических внедорожников. А светотехника смотрелась очень эффектно. Модель Mitsubishi Pajero со временем заменит Pajero Sport.

Сперва медиа сообщали, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada и Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу пикапа L200, что сделает автомобиль немного компактнее и доступнее.

