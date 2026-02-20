Кому разрешено движение с наибольшей скоростью? Тест на знание ПДД

Скоростной режим – это базовый элемент безопасности дорожного движения, но не всем транспортным средствам можно двигаться с одинаковой скоростью. Насколько хорошо вы знаете требования ПДД, которые регулируют этот момент?

Для проверки своих знаний воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами участок дороги, по которому движутся желтое маршрутное такси, мотоциклист и синяя легковушка, которая тянет на буксире зеленое авто. Ваша задача: определить, кто из них может двигаться с наибольшей скоростью. Варианты ответа здесь следующие:

водитель синего авто, выполняющий буксировку;

водитель желтой маршрутки;

мотоциклист;

максимальная разрешенная скорость для всех транспортных средств на этом участке одинакова.

Как видим, все водители на изображенном участке движутся прямо, но синее авто при этом выполняет буксировку – этот нюанс всегда важен. Поэтому с него и стоит начать решение задачи. Для этого нужно вспомнить, с какой максимальной скоростью разрешается буксировка. Ответ на этот вопрос находим в пункте 12.7 действующих ПДД – он указывает, что при этом нельзя двигаться быстрее, чем 50 км/ч.

Чтобы определить максимальную скорость для маршрутки и мотоцикла, нужно обратить внимание, что участок, где встретились наши водители, проходит через населенный пункт, а в населенных пунктах разрешенной максимальной скоростью является 50 км/ч. И неважно, это маршрутка, или это мотоцикл, или легковой автомобиль, который буксирует.

Вот и получается, что для всех трех водителей в этой ситуации верхний предел скорости является одинаковым. Правильным является четвертый вариант ответа.

