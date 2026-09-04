Кому разрешен разворот? Тест на знание ПДД

Разворот во время движения – весьма рискованный маневр, поэтому выполнять его нужно в строгом соответствии с положениями ПДД. Не допустите ли вы при этом серьезную ошибу, поможет проверить тест.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водители обоих автомобилей хотят развернуться на этом перекрестке и оба для этого включили соответствующие левые поворотники. Об этом нюансе никогда не забываем. Ваша задача – ответить, водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя разворот. Выберите правильный вариант из предложенных:

только водитель белого автомобиля; только водитель красного; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Сначала обращаем внимание на светофор. Для водителей горит зеленый сигнал, но это не означает, что движение на перекрестке разрешено во всех направлениях. Важно также учитывать дорожные знаки. Если светофор работает, на знаки приоритета, такие как "Главная дорога" или "Уступить дорогу", можно не обращать внимания. Но на этом перекрестке присутствует знак из другой группы – 3.23 "Поворот налево запрещен" не позволяет поворачивать в соответствующем направлении, а желтый фон у него из-за того, что он установлен здесь временно.

Итак, как видим, повернуть влево наши водители не могут. Однако запрещающий знак, блокирующий этот маневр, не запрещает выполнение разворота. Точно так же, кстати, как и знак "Разворот запрещен", в свою очередь, не запрещает выполнять поворот налево.

То есть развернуться здесь в принципе возможно. Но чтобы ответ на эту задачу был полным, нужно еще обратить внимание на положение обоих водителей на дороге. Мы видим, что водитель белого автомобиля разворачивается с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. А водитель красного автомобиля в это время разворачивается с крайней левой полосы этой проезжей части.

Осталось определить, как именно правильно разворачиваться на этом перекрестке – с трамвайных путей или с крайней левой полосы? И ответ здесь также довольно прост. Если на перекрестке нет знаков или разметки, определяющих, кому, куда и с какой полосы можно поворачивать или разворачиваться, то поворот налево и разворот необходимо выполнять с трамвайных путей.

Знаков в нашей ситуации нет, зато есть разметка, обозначающая направления движения по полосам. Согласно этой разметке, с крайней правой полосы здесь разрешено движение только прямо, а вот с крайней левой, которую занимает водитель красного автомобиля, можно повернуть налево и развернуться. Здесь важно помнить, что если знак или разметка разрешают поворот налево с крайней левой полосы, то они автоматически разрешают и разворот с крайней левой полосы.

Следовательно, поворачивать налево и разворачиваться в этой ситуации нужно с крайней левой полосы, как это делает водитель красного автомобиля, а не с трамвайных путей, как это делает водитель белого. Именно он и нарушает правила. А значит, правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, в каком порядке автомобили разъедутся на перекрестке.

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