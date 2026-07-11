Кому разрешен маневр? Тест на знание ПДД

Для поддержания высокого уровня безопасности на дорогах автолюбителям необходимо регулярно повторять правила дорожного движения и анализировать неоднозначные ситуации. Новый тест моделирует классическую ситуацию на городском перекрестке, где траектории двух транспортных средств пересекаются с дорожными знаками и специфической разметкой.

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Этот тест предложил канал "По правилам". В смоделированной дорожной ситуации один из водителей планирует изменить направление движения вправо, тогда как другой собирается совершить полный разворот в противоположную сторону. Проанализировав все факторы и дорожную ситуацию, нужно четко определить, кто из участников имеет законное право на движение, а кто рискует получить штраф.

Задание по ПДД

На регулируемом или нерегулируемом участке дороги одновременно оказались два транспортных средства: ярко-красный и желтый автомобили. Водитель красной машины намерен совершить поворот направо, перейдя для этого в крайнюю полосу. В то же время водитель желтого автомобиля планирует выполнить разворот для движения в обратном направлении.

Необходимо выяснить: водителю какого транспортного средства правила официально разрешают совершить запланированное действие?

Варианты ответов

Совершить маневр имеет право исключительно водитель красного автомобиля. Двигаться разрешено только водителю желтого автомобиля. Оба участника дорожного движения могут беспрепятственно выполнить свои маневры. Ни одному из водителей не разрешается двигаться по указанным траекториям.

Разбор дорожной ситуации

Подробный анализ следует начать с действий водителя красного транспортного средства. Он планирует повернуть направо, предварительно перестроившись на выделенную полосу, предназначенную для общественного транспорта, о чем сигнализирует установленный дорожный знак 5.11. Согласно требованиям пункта 17.2 ПДД, такой маневр является абсолютно законным, поскольку выделенная полоса отделена от общего потока прерывистой линией дорожной разметки, которая разрешает перестроение для совершения поворота.

Что касается желтого автомобиля, то его водитель заблаговременно занял правильное крайнее левое положение на проезжей части. На пути его следования расположен ограничительный знак 3.23, который прямо запрещает поворот налево. Однако, в соответствии с действующими нормами, этот знак никоим образом не ограничивает возможность разворота, поэтому действия этого водителя также являются правомерными.

Ответ на тест по ПДД

Правильным решением для этой дорожной задачи является вариант №3. Оба водителя действуют в строгом соответствии с требованиями дорожных знаков и разметки, поэтому имеют полное право одновременно завершить свои маневры без нарушения законодательства.

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