Кого должен пропустить таксист? Тест по ПДД

Новый интересный тест по правилам дорожного движения моделирует сложную ситуацию на дороге с участием четырех участников движения. Сюжет задания разворачивается на нерегулируемом перекрёстке неравных по приоритету дорог, где траектории движения транспорта пересекаются.

Видео дня

Водителям предлагается выяснить, как именно должен действовать водитель такси, руководствуясь установленными знаками приоритета и общими правилами. Эту задачку предложил YouTube-канал "По правилам".

Задача по ПДД

На нерегулируемом перекрестке одновременно встретились четыре транспортных средства: трамвай, красный легковой автомобиль, синий автомобиль и такси. Трамвай и красная машина планируют повернуть налево, тогда как такси и синий автомобиль намерены двигаться прямо. Перекресток оборудован знаками приоритета, которые делят проезжую часть на главную и второстепенную.

Главный вопрос теста: кому именно из других участников дорожного движения водитель такси обязан уступить дорогу?

Для решения этой дорожной задачи предложено шесть вариантов:

Трамваю и красному автомобилю. Трамваю и синему автомобилю. Исключительно синему автомобилю. Только трамваю. Водитель такси должен пропустить всех автомобилистов. Таксист имеет полное преимущество и не обязан уступать никому.

Разбор дорожной ситуации

Для детального анализа ситуации разберем движение транспорта на этапы в соответствии с установленными знаками и действующим законодательством:

Главная и второстепенная дороги: Прежде всего определяем статус дорог. Перед синим автомобилем установлен знак 2.1 "Уступить дорогу", что автоматически обязывает его ждать. В то же время такси, красная машина и трамвай находятся на главной дороге (знак 2.3), поэтому таксист точно не пропускает синий автомобиль.

Такси и трамвай находятся в равных условиях на главной дороге. Согласно пункту 16.12 ПДД, на любом нерегулируемом перекрестке рельсовый транспорт (трамвай) имеет безусловное преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, если они находятся на равнозначных дорогах. Соответственно, таксист обязан пропустить трамвай.

Теперь сравним траектории такси и красного автомобиля. Руководствуясь пунктом 16.13 ПДД, при выполнении поворота налево водитель должен уступить дорогу транспорту, движущемуся во встречном направлении прямо или поворачивающему направо. Поскольку такси едет прямо, водитель красного автомобиля должен его пропустить.

Ответ на тест по ПДД

Проведя последовательный анализ, становится понятно, что водитель такси имеет преимущество перед синим и красным автомобилями, но обязан пропустить рельсовый транспорт.

Правильным решением задачи является вариант ответа № 4 – таксист должен уступить дорогу только трамваю.

OBOZ.UA предлагает водителям тест по ПДД, который проверит их знания о поворотах и разворотах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.