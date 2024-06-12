Кому из водителей разрешено движение на сигнал регулировщика на перекрестке: задача по ПДД

Знание и соблюдение ПДД – гарантия безопасности для всех участников дорожного движения. Часто аварийные ситуации возникают даже на перекрестках, движение по которым регулируется светофором или регулировщиком.

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, кому из водителей разрешено движение на сигнал регулировщика на перекрестке.

Кому из водителей на перекрестке разрешено движение на сигнал регулировщика?

Водителю синего авто; Водителю зеленого авто; Водителю желтого авто; Водителям зеленого и черного авто; Водителям желтого и зеленого авто; Водителю черного авто.

Объяснение

Прежде всего следует разобрать значение сигнала, который показывает регулировщик, чтобы определить очередность движения транспортных средств на перекрестке.

8.1 ПДД устанавливает, что регулирование дорожного движения осуществляется посредством дорожных знаков, дорожной разметки, дорожного оборудования, светофоров, а также регулировщиками.

Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Согласно пункту 8.8 ПДД, сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем.

Если правая рука регулировщика вытянута вперед:

с левой стороны – разрешено движение трамвая слева, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой и спинной стороны – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Если руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Если рука поднята вверх, движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Правильный ответ

Следовательно, жесты регулировщик разрешают движение желтому автомобилю прямо, зеленому – направо, а другим транспортным средствам движение запрещено. Правильный ответ 5 – водителям желтого и зеленого авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную задачу по знанию дорожных знаков.

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