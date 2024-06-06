Чем отличаются знаки? Задание на проверку знаний ПДД

От умения водителя правильно читать дорожные знаки зависит, насколько безопасно он доберется до своего места назначения. Однако некоторые знаки случаются на дорогах не так часто и бывают очень похожи друг на друга – умеете ли вы их различать?

Задачу на такие знаки опубликовал TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" В ней представлены два предупредительных знака. Нужно четко описать, о чем именно они предупреждают водителя. Итак, внимательно посмотрите на представленное изображение и попытайтесь припомнить соответствующие положения ПДД.

Знак 1.39

Слева изображен восклицательный знак на белом фоне, вписанный в красный треугольник. Это знак 1.39 "Аварийно опасный участок (другая опасность)". Он предупреждает о том, что характеристики дороги или участка улицы впереди создают опасные для движения условия. Это может быть крутой поворот, резкий подъем, место, где зимой часто намерзает лед и т.д. В таких условиях повышается опасность ДТП. Водителю нужно проявлять повышенную осторожность, когда он проезжает этот участок.

Знак 1.41

Справа в задаче расположен почти аналогичный дорожный знак, но в центре у него находится черный круг. Это знак 1.41 "Место (участок) концентрации ДТП". Не обязательно участок за ним аварийно опасен. Это может быть 5 км дороги, на которых нет ни резких поворотов, ни перепадов высоты. Однако на этом участке неоднократно были зафиксированы ДТП, поэтому водителя, преодолевающего указанный отрезок, с помощью этого знака просят быть осторожным.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить виновника ДТП.

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