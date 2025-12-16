Кому должен уступить дорогу водитель желтого авто? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения(ПДД) является основой безопасности для каждого участника дорожного движения, а особенно для водителей транспортных средств. Четкое понимание правил очередности проезда критически необходимо для предотвращения аварийных ситуаций, которые чаще всего возникают на сложных перекрестках.

Неправильная оценка ситуации, особенно при наличии трамвайных путей или приоритетных знаков, может иметь серьезные последствия. Поэтому даже опытным водителям полезно проверять свои знания с помощью практических заданий.

Тест по ПДД

В канале "За! Правилами" появился тест, который иллюстрирует распространенную ошибку относительно очередности проезда, где ключевую роль играет не только главная дорога, но и наличие рельсового транспорта.

В новом задании по ПДД представлен участок дороги, где пересекаются траектории движения трех транспортных средств: желтый автомобиль поворачивает направо, синий – налево, а трамвай движется прямо.

Варианты ответов

Только трамваю. Только синему автомобилю. Должен дать дорогу всем. Не должен давать дорогу никому.

Разбор задания

Согласно знакам 2.3 ("Главная дорога") и 7.8 ("Направление главной дороги"), желтый автомобиль находится на главной дороге.

На первый взгляд, логично предположить, что водитель желтого авто проедет первым, поскольку он находится на главной дороге. И действительно, по отношению к водителю синего автомобиля, который находится на второстепенной дороге, желтый автомобиль имеет неоспоримое преимущество. Однако с трамваем ситуация оказывается совсем другой, поскольку на него не распространяются общие правила проезда по главной и второстепенной дорогам.

Ключ к решению этой задачи кроется в том, что трамвайные пути проходят за пределами самого перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 ("Перекресток с трамвайными путями") со стрелочкой, указывающей на место пересечения. Этот знак устанавливается, когда пересечение дороги с трамвайными путями происходит за пределами перекрестка или на перекрестке с ограниченной обзорностью. В этом случае имеем дело с пересечением вне перекрестка.

Именно здесь вступает в действие пункт 17.3 ПДД. Согласно этому правилу, вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество всегда предоставляется трамваю. Это специальное правило, которое отменяет приоритет главной дороги для нерельсового транспорта.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, водитель желтого автомобиля, хотя и имеет преимущество перед синим авто, которое съезжает со второстепенной дороги, обязан уступить дорогу трамваю, поскольку пересечение происходит вне перекрестка. Следовательно, правильным вариантом ответа был первый: "должен уступить дорогу только трамваю".

