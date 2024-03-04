Кого должен пропустить водитель, поворачивая налево: сложная задача по ПДД

Знание правил дорожного движения – основной залог безопасности на дорогах. Больше всего ДТП возникает на перекрестках – сложные развилки дорог способны запутать водителей-новичков.

Чтобы не попадать в аварийные ситуации, важно знать основные нюансы организации дорожного движения. Посмотрите на изображение и попытайтесь определить, что нужно сделать, поворачивая налево в сложившейся ситуации.

Условия задачи

Поворачивая налево в данной ситуации, Вы должны:

Проехать перекресток первым. Проехать перекресток вторым, дав дорогу только мотоциклу. Проехать перекресток последним – после мотоцикла и автомобиля.

Объяснение

Согласно пункту 16.13 ПДД перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства должен дать дорогу трамваю попутного направления и транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Так что нужно пропустить водителя мотоцикла.

Пункт 16.12 ПДД устанавливает, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Таким образом, следует пропустить водителя красного автомобиля, поскольку он является "помехой справа"

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – проехать перекресток последним после мотоцикла и автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу о проезде на перекрестке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.