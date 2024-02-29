Кто из водителей проедет перекресток первым: сложная задача по ПДД с объяснением

Условия проезда перекрестка нередко регулируются так называемым "правилом правой руки". Но в каждой ли ситуации можно его применить?

В своем TikTok-аккаунте авторы блога @auto_pdr.ua опубликовали задачу, с которой справится не каждый водитель. Они регулярно проверяют более 75 тысяч своих подписчиков на знание ПДД. И эта задача на применение данного правила – одна из самых коварных.

На предложенном изображении мы видим три автомобиля, которые одновременно подъезжают к перекрестку с разных сторон. Судя по отсутствию знаков приоритета и одинаковому дорожному покрытию, оно является перекрестком равнозначных дорог. А значит, самое время применить "правило правой руки".

Согласно этому правилу, в условиях отсутствия приоритета водитель должен дать дорогу транспортному средству, приближающемуся с правой стороны. Но именно на этой задаче каждый водитель имеет препятствие справа. Следовательно, все находятся в одинаковой ситуации и "правилом правой руки" здесь воспользоваться не получится. Каким образом участникам ситуации можно будет проехать этот перекресток?

В таком случае рекомендуется достичь совместной договоренности о движении по перекрестку. Для этого один из водителей должен понятным жестом показать, что он пропускает авто, находящееся слева от его машины. Тогда остальные двое смогут разъехаться, руководствуясь "правилом правой руки".

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу о том, кто должен дать дорогу при перестроении в другую полосу движения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.