Как разрешено повернуть налево? Тест на знание ПДД

Знание нюансов дорожной разметки и знаков помогает избежать аварийных ситуаций и серьезных штрафов. Канал "По правилам" предложил интересное задание, которое демонстрирует типичную ловушку для многих водителей на дороге. Смотрите изображение ниже.

В этой дорожной ситуации красный автомобиль оказывается перед выбором траектории для заезда на автозаправочную станцию с левой стороны.

Задание по ПДД

На первый взгляд, маневр кажется вполне безопасным из-за значительной ширины проезжей части и близости объекта. Однако несоблюдение требований установленного дорожного знака может привести к грубому нарушению действующих правил.

Итак, водитель красного автомобиля намерен осуществить поворот налево, чтобы заехать на территорию АЗС. Для выполнения этого маневра перед ним есть два возможных направления движения.

Какая траектория поворота налево разрешается для въезда на автозаправочную станцию в этой ситуации?

Варианты ответов

Только траектория поворота А. Только траектория поворота Б. Обе траектории разрешаются. Обе траектории запрещаются.

Разбор теста по ПДД

Для правильного решения этой задачи необходимо обратить внимание на ключевой элемент дорожной ситуации – установленный перед транспортным средством повелительный знак 4.1 "Движение прямо".

Многие водители ошибочно считают, что этот знак ограничивает движение только на ближайшем классическом перекрестке, поэтому выбирают траекторию Б, считая ее законной. Однако заезды на заправку по определению ПДД не являются перекрестками равнозначных или неравнозначных дорог. Любая АЗС относится к прилегающей территории, а значит, сообщение с ней считается выездом/въездом в такую зону.

Действие знака 4.1 в этом случае продолжается на участке дороги, где водитель собирается совершить маневр. Этот дорожный знак имеет важное исключение: он позволяет поворачивать во дворы, на заправки и другие прилегающие территории, но исключительно направо. Поскольку в предложенной ситуации водитель планирует повернуть именно налево, действие этого исключения на него не распространяется.

Правильный ответ

Поскольку знак "Движение прямо" строго запрещает любые левые повороты и развороты на этом участке, выбор любой из приведенных линий движения будет считаться нарушением требований дорожных знаков.

Таким образом, правильным является ответ под номером 4 – обе траектории запрещаются.

