Кого должен пропустить таксист? Тест на знание ПДД

Все темы в тесте по ПДД важны, но есть одна, без знания которой не стоит даже смотреть в сторону автомобильной дороги – это проезд перекрестков. Насколько хорошо вы знаете все соответствующие правила, поможет проверить тест.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, на котором оказались четыре транспортных средства. Трамвай и красная машина поворачивают налево, а такси и синяя машина едут прямо. Ваша задача – определить, кому в этой ситуации должен уступить дорогу водитель такси. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

трамваю и красному автомобилю; трамваю и синей машине; только синей; только трамваю; должен уступить всем; не должен уступать никому.

Как мы видим, этот перекресток не оборудован светофорами, а значит, является нерегулируемым. Также дороги на этом перекрестке неравнозначны, поскольку здесь установлены знаки приоритета.

Этого уже достаточно, чтобы сказать, что таксист в этой ситуации не должен уступать водителю синего автомобиля. Тот находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Уступить дорогу", а такси, красный автомобиль и трамвай находятся на главной, на что указывает знак 2.3 "Главная дорога".

Осталось разобраться, должен ли таксист пропускать красный автомобиль и трамвай. Для этого мы откроем пункт 16.12 правил дорожного движения и увидим там, что на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге (кроме перекрестков, где организовано круговое движение). В соответствии с этим правилом водитель такси обязан уступить дорогу трамваю, поскольку они находятся на равнозначных дорогах.

А вот ответить на вопрос о красном автомобиле поможет пункт 16.13. В нем сказано, что перед поворотом налево и разворотом водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по дороге равной важности во встречном направлении прямо или направо. Соответственно, водитель красного автомобиля, поворачивающего налево, должен уступить дорогу такси, проезжающему прямо.

Итак, получается, что в этой ситуации водитель такси должен пропустить вперед только трамвай. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, кто проедет перекресток первым, а кто — последним.

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