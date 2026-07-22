Кто проедет перекресток первым, а кто – последним? Тест по ПДД

Тема проезда перекрестков является едва ли не самой важной на любом экзамене по ПДД – она обязательно встретится вам. Да и опытному водителю важно знать ее наизусть для собственной безопасности. Именно поэтому стоит регулярно освежать свои знания с помощью тестов.

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Именно такое задание предложил YouTube-канал "За! Правилами". На картинке с условиями мы видим, что на перекрестке встретились желтый трамвай и красный автомобиль, которые поворачивают налево, синий трамвай, водитель которого должен выполнить правый поворот, и водитель грузовика, движущийся прямо. Вам нужно определить, какое транспортное средство проедет этот перекресток первым, а какое – последним. Выберите правильный вариант из предложенных.

трамваи первыми, красный автомобиль последним; грузовик первым, красный автомобиль последним; трамваи первыми, грузовик последним; грузовик первый, трамваи последние; синий трамвай первым, желтый трамвай последним; синий трамвай первый, красный автомобиль последний.

Как всегда, в первую очередь обращаем внимание на то, что наш перекресток является нерегулируемым. Однако мы видим на нем знаки приоритета, которые и помогут выстроить правильный порядок разъезда. Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу", на главной дороге находятся все, кроме водителя желтого трамвая. А это означает, что именно водитель желтого трамвая проезжает последним. Да, в подавляющем большинстве дорожных ситуаций трамвай имеет преимущество, но он обладает безусловным приоритетом на равнозначных дорогах; если же рельсовый транспорт движется по второстепенной дороге, он должен уступать на общих основаниях. Именно поэтому в этой ситуации желтый трамвай едет последним.

Далее у нас получается, что синий трамвай находится на дорогах равного значения с легковыми и грузовыми автомобилями. И, соответственно, водитель синего трамвая должен иметь преимущество перед этими транспортными средствами, независимо от направления своего движения. Но при этом грузовик едет с включенным мигающим маячком. Дает ли это ему преимущество? В данной ситуации – нет, ведь мы видим, что маячок оранжевый. Такие маячки служат для привлечения внимания или предупреждения об опасности. Преимущества в движении этот сигнал не дает.

То есть первым едет синий трамвай, а за ним, будь то с маячком или– без него, проезжает водитель грузового автомобиля. Он имеет преимущество не только перед желтым трамваем, который едет по второстепенной дороге, но и перед водителем красного автомобиля, поскольку они с ним находятся на равнозначных дорогах и движутся во встречных направлениях. А в таких случаях дорогу должен уступить тот, кто поворачивает налево или разворачивается, тому, кто едет прямо, как наш водитель грузовика, или же тому, кто поворачивает направо.

Итак, правильный порядок разъезда здесь следующий: синий трамвай, грузовик, красный легковой автомобиль и последним – желтый трамвай. Первым, как видим, едет синий трамвай, а последним – его желтый коллега. Правильным является пятый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушает правила, съезжая с кольца.

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