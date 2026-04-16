Когда водитель нарушит правила? Тест на знание ПДД

Тесты по ПДД полезны не только для подготовки к экзамену, но и для формирования настоящего понимания дорожных ситуаций. Они учат не механически запоминать правильные ответы, а видеть логику правил и замечать нюансы, которые легко пропустить в реальном движении.

Особенно полезны тесты с нестандартными или запутанными ситуациями, где ошибка кажется неочевидной. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, в каком случае водитель нарушит правила.

Продолжив движение в каком направлении водитель красного автомобиля нарушит правила?

только в обратном направлении; в направлении прямо и налево; только в направлении налево; только в направлении прямо; во всех указанных направлениях; ни в одном из указанных направлений.

Объяснение

Водитель красного автомобиля подъехал к специально отведенному месту для разворота, которое обозначено дорожным знаком 5.29 "Место для разворота". Именно этот знак является ключевым для правильного решения теста. Многие помнят, что он разрешает разворот, но не все знают его важную особенность: в этом месте он также запрещает поворот налево.

То есть разворот здесь выполнить можно, а вот поворачивать налево – уже нет. Именно на этой детали и строится часть правильного разбора.

Знак 5.29 относится к информационно-указательным, но в то же время имеет и запрещающее действие. Он не просто обозначает место, где разрешен разворот, но и четко исключает возможность поворота налево в этой точке. Таким образом, если водитель выберет направление налево, это будет прямым нарушением правил.

Именно здесь многие водители ошибаются, потому что воспринимают знак только как разрешение на один маневр, но не учитывают, что он одновременно ограничивает другой.

Еще интереснее ответ относительно движения прямо. На первый взгляд кажется, что здесь не может быть никакого нарушения: автомобиль просто продолжает движение по своей дороге. Однако важное значение имеет то, что дорога имеет по три полосы движения в одном направлении, а водитель находится в крайней левой.

Согласно пункту 10.5 ПДД, на дорогах с двумя или более полосами в одном направлении выезд на крайнюю левую полосу разрешается не всегда. Это возможно, если правые полосы заняты, а также для поворота налево, разворота или в отдельных случаях для остановки или стоянки слева на дороге с односторонним движением в населенном пункте.

В этой ситуации правая и средняя полосы свободны. Следовательно, если водитель продолжит движение прямо именно с крайней левой полосы, не перестроившись правее, это тоже будет нарушением.

Таким образом, в приведенной дорожной ситуации водитель нарушит правила в двух направлениях:

если поедет налево;

если продолжит движение прямо с крайней левой полосы, когда правые полосы свободны.

Разворот в специально обозначенном месте нарушением не является.

Итак, правильный ответ в тесте – №2.

