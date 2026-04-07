Кто проедет первым и последним? Тест на знание ПДД
Знание правил дорожного движения нужно не только для сдачи экзамена, но и для ежедневной безопасности на дороге. Даже короткие тесты помогают лучше понять логику проезда перекрестков и быстрее замечать важные знаки.
Такие задания тренируют внимательность, учат правильно определять очередность движения и не теряться в типичных дорожных ситуациях. В этом тесте нужно определить, кто проедет перекресток первым, а кто – последним.
Кто проедет перекресток первым, а кто последним?
- Белый автомобиль первый, велосипедист последний;
- Зеленый автомобиль и велосипедист – первые, грузовой – последний;
- зеленый автомобиль первый, велосипедист – последний;
- зеленый автомобиль первый, грузовой автомобиль последний;
- белый автомобиль первый, грузовой – последний.
Объяснение
Имеем перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Все, кроме водителя белого автомобиля, проезжают прямо. Он поворачивает налево.
Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной находятся белый и зеленый автомобили. Соответственно, их водители имеют преимущество перед другими транспортными средствами. И кто-то из них проедет первым, а кто-то – вторым.
Поскольку между собой их дороги равнозначны, то водители должны применить правило препятствия справа. Согласно этому правилу, дорогу должен дать водитель зеленого автомобиля, для которого белый является препятствием с правой стороны.
Следовательно, первым едет белый автомобиль, вторым – зеленый.
По этому же правилу препятствия справа разъедутся и грузовик и велосипедист, поскольку между собой их дороги, опять же, являются равнозначными. В их случае преимущество имеет грузовой автомобиль, который является препятствием с правой стороны для велосипедиста.
Грузовой автомобиль проезжает третьим, а велосипедист – последним.
Правильный ответ – №1.
