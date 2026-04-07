Кто проедет первым и последним? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения нужно не только для сдачи экзамена, но и для ежедневной безопасности на дороге. Даже короткие тесты помогают лучше понять логику проезда перекрестков и быстрее замечать важные знаки.

Видео дня

Такие задания тренируют внимательность, учат правильно определять очередность движения и не теряться в типичных дорожных ситуациях. В этом тесте нужно определить, кто проедет перекресток первым, а кто – последним.

Кто проедет перекресток первым, а кто последним?

Белый автомобиль первый, велосипедист последний; Зеленый автомобиль и велосипедист – первые, грузовой – последний; зеленый автомобиль первый, велосипедист – последний; зеленый автомобиль первый, грузовой автомобиль последний; белый автомобиль первый, грузовой – последний.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Все, кроме водителя белого автомобиля, проезжают прямо. Он поворачивает налево.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной находятся белый и зеленый автомобили. Соответственно, их водители имеют преимущество перед другими транспортными средствами. И кто-то из них проедет первым, а кто-то – вторым.

Поскольку между собой их дороги равнозначны, то водители должны применить правило препятствия справа. Согласно этому правилу, дорогу должен дать водитель зеленого автомобиля, для которого белый является препятствием с правой стороны.

Следовательно, первым едет белый автомобиль, вторым – зеленый.

По этому же правилу препятствия справа разъедутся и грузовик и велосипедист, поскольку между собой их дороги, опять же, являются равнозначными. В их случае преимущество имеет грузовой автомобиль, который является препятствием с правой стороны для велосипедиста.

Грузовой автомобиль проезжает третьим, а велосипедист – последним.

Правильный ответ – №1.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.