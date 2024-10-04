Новый дешевый кроссовер Subaru показали в деталях в сети

Новый кроссовер Subaru Chiffon Try 2024 года оказался действительно дешевым автомобилем бюджетного сегмента. У модели интересное оснащение и современный дизайн. Новинку показали в деталях в сети.

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Фото Subaru Chiffon Try публикует производитель на своем сайте. Пакет модификаций в версии Try сильно меняет дизайн машины, и новых деталей здесь много. Все завязано на новых бамперах, светотехнике, решетке, колесных дисках и декоре.

Кроме того, автомобиль получил интересное оснащение. Бюджетный кроссовер ориентируют на любителей активного отдыха. Поэтому в салона появилась водостойкая отделка.

Стандартный трехцилиндровый двигатель объемом 660 куб.см выдает мощность 52 л.с. Доступен передний и полный привод.

Цена Subaru Chiffon Try 2024 года – от 11 300 долларов. Очень привлекательный ценник для функционального и современного автомобиля.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, дешевая модель Mitsubishi вызвала настоящий ажиотаж на рынке – при этом автомобиль решили снять с производства.