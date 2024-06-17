Китайцы удивили большим дешевым кроссовером: как выглядит и на что способен

Новый большой кроссовер Chery Tiggo 8L показали на фото перед стартом продаж. Китайский автомобиль получился вместительным и дешевым. Как всегда в этом плане китайцы удивили – приходится "давить" на основное преимущество.

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Подробности о новинке рассказывает CarNewsChina. Автомобиль построен на базе Chery Tiggo 9 и по сути является одной из его многочисленных модификаций с обновленной внешностью и гибридной силовой установкой.

Длина нового Chery Tiggo 8L составляет 4795 мм при колесной базе в 2770 мм, ширина равна 1930 мм, а высота – 1741 мм. Такие размеры позволили предложить просторный салон с местами для 7 человек.

Внешне от других похожих по размеру китайских кроссоверов Chery новый автомобиль отличается бамперами и декором, но придется присмотреться к деталям. Появились новые колесные диски.

Китайский автомобиль оснащают гибридной силовой установкой на 350 сил. Также предложат бензиновый агрегат объемом 2 л мощностью 251 л.с. Цена Chery Tiggo 8L – до 20 000 долларов.

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