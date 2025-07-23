Китайцы шокировали ценой нового кроссовера бюджетного сегмента. Фото

Китайцы пытаются завоевать европейский рынок – финансовый рост на домашнем практически остановился. Новый бюджетный кроссовер Chery Jaecoo 5 выходит в продажу, однако машина шокирует своей ценой.

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О новинке сообщает Autocar. Внешность китайского кроссовера Chery Jaecoo 5 выполнили в новом стиле, на ранние модели бренда новинка не похожа. Зато похожа на Range Rover, но выглядит более уныло и выполнена намного дешевле.

Новый Jaecoo 5 построен на базе компактного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro. Визуально автомобиль приблизили к премиальным внедорожникам с чистыми прямыми линиями и небольшим количеством хромированного декора. Но это все же городской кроссовер из Китая, что отпугивает покупателей.

Как и цена Chery Jaecoo 5 – около 30 000 евро. Это соперник кроссоверов наподобие Toyota RAV4, и для них это уместный прайс. А для китайской машины дорого.

Об этом говорит и скромная силовая установка. Машина предлагается с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 145 л.с. Позже появятся гибридный и электрический варианты.

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