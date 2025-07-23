Практичный бюджетник Opel для семьи показали на фото в деталях

Новый бюджетный кроссовер Opel Frontera 2025 года оказался доступным и практичным автомобилем для большой семьи. Машина уже представлена официально. А теперь новинку показали на фото в деталях.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Поэтому компактный кроссовер Frontera получил знакомые технические решения. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании с эффектной детализацией.

Новый Opel Frontera 3 поколения пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen C3 Aircross и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это породнило новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Новинку решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт модели квадратный, везде просматриваются прямые простые формы. Салон рассчитан на 5 и 7 человек.

Недорогой автомобиль получил электрическую версию с ценой от 29 000 евро. Она предложит запас хода 300 и 400 км и мотор мощностью 156 л.с. Есть и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с. Цена Opel Frontera гибрид – от 24 000 евро.

Ранее OBOZ.UA показывал недорогую модель Honda.