Китайцы разработали мощный и доступный гибридный кроссовер. Фото

Новый китайский кроссовер Hongqi HS7 дебютировал на рынке. Заказы на модель уже принимают. Крупный автомобиль получил мощную гибридную силовую установку и невысокую цену.

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Дизайн Hongqi HS7 выполнен в классическом духе китайских автомобилей: нелогичный, аляповатый, броский. С обилием спорных решений и дешевого хромированного декора из пластика. Так местные китайские покупатели понимают роскошь на колесах. Фото публикует CarNewsChina.

Кроссовер получился крупным. Длина кузова – 4995 мм (колесная база равна 2920 мм), ширина – 1960 мм, а высота составляет 1760 мм. В таком большом автомобиле спроектировали салон, в котором можно разместить 6 или 7 человек в зависимости от комплектации HS7.

В движение новинку приводит гибридная силовая установка. В ее основе – бензиновый двигатель объемом 2 л. Отдача – 252 л.с. (380 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с.

Цена Hongqi HS7 – от 36 500 долларов. Большой китайский кроссовер оказался доступным. Особенно с учетом того, что Hongqi считается премиальным брендом в КНР.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом кроссовере Skoda. Компания рассекретила автомобиль на официальных фото.