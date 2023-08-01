Бюджетный кроссовер Skoda представлен официально. Фото и детали

Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq 2024 модельного года представлен официально. Компактная модель претерпела рестайлинг, который подарил автомобилю стильную современную внешность.

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Фото Skoda Kamiq 2024 модельного года и все детали о машине опубликовали на сайте автопроизводителя. Стоит отметить, что и до обновления бюджетник Skoda выглядел хорошо. Однако модель представили в 2019 году, и пришло время освежить ее внешность.

Спереди – полностью новое "лицо". Все элементы остались на своих местах, они узнаваемы, в дизайне чувствуется преемственность, однако все нарисовали заново.

Решетка стала крупнее, полоски дневных ходовых огней сделали тоньше, изменилась форма блоков головного света, установленных ниже ДХО, поставили новый бампер с серебристым декором. Аккуратно и стильно.

В задних фонарях подправили графику, также доработали бампер. Освежили цветовую палитру, предложили новый набор колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов.

Моторных предложений будет три. Бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 95 л.с., этот же агрегат в исполнении на 115 л.с. и 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. На выбор – 5- и 6-ступенчатая механическая КПП или 7DSG.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самом доступном автомобиле Mitsubishi, который присоединится к популярному сегменту кроссоверов. Его уже показали на официальных фото.