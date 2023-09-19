Китайцы показали самого дешевого соперника Kia Sportage. Фото

Китайцы показали новый кроссовер Changan CS55 Plus. Это самый дешевый автомобиль в сегменте, где среди соперников можно найти Kia Sportage и Toyota RAV4. Новинку показали на фото и раскрыли детали.

О новом китайском кроссовере Changan сообщает CarNewsChina. CS55 Plus обновили для 2024 модельного года. Машина получила свежий дизайн, но осталась очень дешевой.

Длина кузова составляет 4539 мм при колесной базе в 2656 мм, ширина – 1865 мм, а высота равна 1680 мм. В дизайне кузова нет ничего выдающегося. Но хотя бы машина никого не копирует, а на фоне соотечественников даже смотрится спокойно и без лишнего декора.

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Китайский кроссовер Changan CS55 Plus 2024 года получил мощную силовую установку. Бензиновый мотор объемом 1,5 л выдает 188 л.с. (300 Нм крутящего момента). Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями.

Цена нового Changan CS55 Plus – от 13 700 долларов за базовый вариант.

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