В Украине появился самый дешевый электромобиль Toyota по цене Renault Logan. Фото

В Украине в продаже появился Toyota Mirai по цене Renault Logan. Машину с пробегом предлагают всего за 10 900 долларов. Это самый дешевый электромобиль Toyota на вторичке в нашей стране.

Об этом стало известно Auto.ria. На продажу выставили б/у Toyota Mirai 1 поколения 2018 года выпуска. Новым этот автомобиль стоил около 50 000 долларов. Почему же так сильно подешевела машина?

Пробег небольшой – 71 000 км. Все дело в том, что у Mirai специфическая конструкция. И на вторичке на такие машины нет большого спроса, поэтому наблюдается стремительная потеря стоимости.

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Toyota Mirai – водородный электромобиль. В ходе химической реакции внутри топливных элементов вырабатывается электроэнергия. А мотор мощностью 155 л.с. приводит в движение колеса. Но для работы машине необходим водород.

Непонятно, что с автомобилем в Украине будет делать новый владелец. Ведь водородных АЗС в стране просто не существует. Зарядиться от внешней сети не удастся. Поэтому электрокар рискует стать гаражным "экспонатом".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых дешевых б/у электрокарах в Украине.