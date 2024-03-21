Китайцы показали огромную подделку Land Rover по цене RAV4. Фото

Новый китайский кроссовер Changan Deepal G318 2024 года показали на фото. Автомобиль выглядит как подделка Land Rover, а по цене сравним с компактной Toyota RAV4. Преимуществ у китайской машины не много.

Первое (о втором поговорим позже) – это размеры Changan Deepal G318. Машина получилась действительно крупной. В длину новый кроссовер вытянулся на 5010 мм (колесная база 2880 мм), ширина составляет 1985 мм, а высота равна 1960 мм. Детали сообщает CarNewsChina.

По размерам автомобиль соответствует Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Дизайн напоминает ранний Discovery и современный Defender как общей стилистикой, так и отдельными цитатами.

Новый Changan Deepal G318 появился для тех, кто по какой-то причине решил, что китайские автопроизводители уже перестали копировать известные на весь мир модели других производителей. Как видим, это совсем не так.

Пора обсудить второе (и последнее) преимущество этого кроссовера – мощность. Гибридная силовая установка выдает 430 л.с. Привод – полный. Цена Changan Deepal G318 немного превышает 40 000 долларов – как за RAV4 в хорошей комплектации.

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