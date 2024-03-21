Недорогой семейный кроссовер Peugeot показали на новых фото

Новый кроссовер Peugeot 5008 3 поколения для большой семьи уже представили официально. Практичная вместительная модель с эффектным дизайном получила очень современное оснащение. Машину показали на новых фото.

OBOZ.UA напоминает, что впервые Peugeot 5008 получил полностью электрическую модификацию Peugeot E-5008. В основе вместительной модели используется новый Peugeot 3008, более крупный 5008 оказался его удлиненным вариантом с практичным 7-местным салоном.

Новый Peugeot 3008 3 поколения, который показали в 2023 году, превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее. В свою очередь, новый 5008 сохранил более традиционный силуэт, чтобы предложить максимально вместительный интерьер.

Появилась эффектная наружная светотехника и крупные воздухозаборники с хромированным декором. Однако большой семейный кроссовер Peugeot остался узнаваемым и органично впишется в обновленный модельный ряд.

Покупатели смогут купить Peugeot 5008 3 поколения в разных гибридных исполнениях мощностью 136 и 195 л.с.

Новый электромобиль Peugeot E-5008 2024 года предложат в модификациях Electric (210 л.с., батарея 73 кВтч, 500 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 73 кВтч, 500 км) и Long Range (230 л.с., 98 кВтч, 660 км).

В оснащении Peugeot 5008 – бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, парктроник, набор систем безопасности, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев сидений и руля, камеры 360-градусного обзора, аудиосистема Focal и система полуавтономного вождения.

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